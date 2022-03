RTL reageert op MAFS-kritiek

Video

Alwéér een nieuw koppel is in de nieuwste aflevering van Married at first Sight aan de kijker voorgesteld. Jan en Birgitte moeten elkaar nog ontmoeten voor het altaar, terwijl de meeste stellen al op huwelijksreis zijn of zijn geweest. Eva van Riet weet waarom er dit seizoen voor het eerst maar liefst zeven koppels meedoen én heeft ontdekt dat Joep niet de waarheid vertelt aan zijn vrouw Caroline. Married at First Sight is dinsdagavond om 20:30 uur te zien op RTL4.