Feyenoorder zit in Roma-vak: 'Het is een beetje eng'

In Tirana, waar de finale van de Conference League tussen AS Roma en Feyenoord woensdag op het programma staat, stromen de fans langzaam het centrum van de stad binnen. Op de plek waar supporters op de foto kunnen met de beker, staan mensen in de rij en zit de sfeer er al goed in.