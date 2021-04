‘Ik raad mannen zeker aan om zaad te doneren’

Video

Hadewych Bakkers (34) heeft inmiddels drie kinderen van dezelfde donorvader. Na de geboorte van haar zoontje Matthis (3,5) besluit ze om voor een tweede te gaan en dit blijkt een tweeling te zijn. De wachtlijst in Nederland is erg lang om in aanmerking voor een donor te komen, daarom pleit Hadewych voor meer donoren. Pim Sedee spreekt haar in de nieuwe Praat Mee.