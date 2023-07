'Als Max Verstappen dat ook zou kunnen, word ik helemaal gek'

Donderdagavond werd in Utrecht de nieuwe SIM-race competitie Heineken Player 0.0 gelanceerd. Fans van de Formule 1 kunnen hier ervaren hoe een echte coureur over de bekende circuits scheurt. Max Verstappen zelf is ook fervent SIM-racer, dat levert hem mogelijk nog meer wereldtitels op.