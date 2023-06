Guus Meeuwis emotioneel door naderend afscheid

13 jun. Video

Guus Meeuwis treedt dit weekend voor de één-na-laatste keer op in het Philips stadion in Eindhoven. Tijdens de persconferentie van Groots met een zachte G hield de Brabantse zanger het niet droog. Verslaggever Jordi Versteegden was erbij en kreeg ook een uniek kijkje achter de schermen.