Na liquidatie-opmerking: ‘Neem Derksen in bescherming!’

Video

In de rubriek Wat Vindt Jan? laat Privé-icoon Jan Uriot wekelijks zijn licht schijnen over zijn hoogte- en dieptepunten in de wereld van glitter en glamour. Deze week onder andere over Johan Derksen, die wederom in opspraak is met een opvallende uitspraak in Vandaag Inside. Verder snapt Jan niets van de kritiek op Linda de Mol en heeft hij twijfels over de ‘echtheid’ van Expeditie Robinson.