Na historische winst: ‘Dit wil je Leeuwinnen in de mond leggen’

15:11 Video

De Oranje Leeuwinnen moesten met veel doelpunten verschil winnen om groepswinnaar op het WK te worden. Met maar liefst 7-0 veegden de Oranjevrouwen tegenstander Vietnam dinsdagochtend van de mat. Steven Kooijman was bij de wedstrijd aanwezig en is lovend over de teamspirit van de ploeg van bondscoach Andries Jonker.