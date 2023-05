Songfestival-duo: ‘Oneerlijk om alleen naar ons of Duncan te wijzen’

07 mei Video

Bij het openingsfeest van het Eurovisie Songfestival in Liverpool vertellen Mia Nicolai en Dion Cooper voor het eerst hoe het met ze gaat na de eerste twee repetities. Na de commotie over de ‘gebrekkige begeleiding’ van Duncan Laurence en de valse noten tijdens optredens, zit de sfeer er volgens het duo nu goed in bij het Nederlandse team.