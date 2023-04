Helmplicht na dramatisch aantal doden? 'Het verpest je haar!'

16:49 Video

Het aantal doden in het verkeer is explosief gestegen. In 2022 kwamen 737 mensen om het leven en dat is een toename van bijna 27 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Opvallend is de stijging van het aantal slachtoffers onder 75-plussers, vertelt verslaggever Gijsbert Termaat.