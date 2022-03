Auto rijdt in op carnavalsvierders in België

In Strépy-Bracquegnies, een Waals dorp in België is een auto ingereden op een carnavalsgroep, die bezig was met de voorbereiding voor een optocht. Daarbij zijn zeker zes mensen om het leven gekomen. Het incident gebeurde zondagochtend omstreeks 05:00 uur. De politie heeft de bestuurder van de auto en de tweede inzittende gearresteerd.