‘Dit is écht een nieuwe grens die Poetin overschrijdt’

Video

De oorlog in Oekraïne gaat onverminderd verder. Wagnerbaas Prigozjin claimt succes in Bachmoet, een bomaanslag in het Russische Sint-Petersburg houdt de gemoederen bezig en de arrestatie van een Amerikaanse journalist in Rusland op verdenking van spionage is een nieuw dieptepunt, ziet Ruslanddeskundige Bob Deen.