Bizar nieuw programma: 'Ik maak me zorgen!'

Video

In de rubriek Wat Vindt Jan? laat Privé-icoon Jan Uriot wekelijks zijn licht schijnen over zijn hoogte- en dieptepunten in de wereld van glitter en glamour. Deze week over Hans Kazàn. De illusionist gaat door een zware periode nu zijn gezondheid hem in de steek laat. Verder realityster Roy Donders, die zijn geluk heeft gevonden bij een vrouw. Ook geeft Jan zijn mening over de nieuwe SBS6-show Million Dollar Island en heeft hij een tip voor Jeroen Pauw.