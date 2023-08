'Er zijn twee scenario's voor de aanslag op Prigozjin'

Oprichter van The Moscow Times, Derk Sauer, sprak bij de talkshow Op1 over de laatste ontwikkelingen rond de vermeende dood van Prigozjin. De leider van de Wagner-groep zat mogelijk in een vliegtuig dat woensdagavond neerstortte, alle tien inzittenden kwamen om het leven.