’Dat hij opstapt bij Ajax snap ik heel goed’

Nadat AZ en Feyenoord in Europa in actie kwamen, gaat vrijdagavond de Eredivisie weer verder. In Kick-Off Eredivisie bespreken we met chef voetbal Valentijn Driessen de slangenkuil bij FC Volendam, het vertrek van een bekend Ajax-gezicht en de toenemende druk op koploper Feyenoord.