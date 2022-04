Beelden: Derksen kondigt aan te stoppen met Vandaag Inside

Video

Johan Derksen heeft in de uitzending van Vandaag Inside gezegd te stoppen met het programma. Wat dit betekent voor de toekomst van het programma als geheel, blijft vooralsnog onduidelijk. Deze week ontstond er ophef nadat Derksen in de uitzending bekende een vrouw te hebben gepenetreerd met een kaars. Later kwam hij deels op dat verhaal terug.