Na steekpartij Haagse Albert Heijn: 'Dit is eng’

14:18 Video

In een Albert Heijn-filiaal aan de Turfmarkt in Den Haag is dinsdagmorgen een vrouw doodgestoken. Collega’s van de vrouw zijn getuige geweest van de steekpartij en hebben slachtofferhulp aangeboden gekregen. Een 56-jarige man is aangehouden.