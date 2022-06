Na onthulling vreemdgaan: Waylon bekogeld met bier!

Video

In deze entertainmentupdate bespreken Wilson Boldewijn en verslaggever Jordi Versteegden de beelden waarop te zien is dat Waylon wordt bekogeld met bier, dinsdagavond op het AVROTROS Muziekfeest in Houten. De omroep reageert op het incident. Verder sprak Jordi met Maarten van Rossem over een pijnlijke blunder. Het Slimste Mens-jurylid heeft per ongeluk het geslacht van de winnaar van het nieuwe seizoen verklapt. Ook reageert Johan Derksen met verbazing op de uitspraken van Paul de Leeuw, die vorige week onthulde dat hij niet meer aan wil schuiven bij Vandaag Inside. Volgens ‘de snor’ zit dit anders.