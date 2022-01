‘Je voelt de tegenzin bij handhavers om in te grijpen’

In het kader van de actie Theater Kapsalon is De Kleine Komedie in Amsterdam voor een dag ‘omgebouwd’ tot kapsalon om toch open te kunnen. Tijdens de knipbeurt treden artiesten op. Burgemeester Halsema deelde een officiële waarschuwing uit, maar de theatermakers dachten niet dat er ingegrepen wordt.