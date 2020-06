Drama: Trouwdag wordt begrafenis

Video

Hederik de Vries stierf op 32-jarige leeftijd aan PTO: uitgezaaide kanker, waarvan de primaire tumor onbekend is. Zijn vriendin Warnyta Minnaard wilt erkenning, bekendheid en een oplossing. En is daarom de Missie Tumor Onbekend gestart. Aan Pim Sedee vertelt zij in Praat Mee over hun heftige verhaal.