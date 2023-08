Man pint ruim 1000 euro met gestolen pas

21 aug. Video

Als een echtpaar uit Apeldoorn afgelopen september druk bezig is met een verhuizing, weet iemand spullen te stelen uit hun woning, waaronder een bankpas. Met die pas wordt nog dezelfde dag meer dan 1000 euro opgenomen bij twee geldautomaten in Apeldoorn. De man die dat doet, staat op beeld. Vermoed je wie hij is? Laat het alsjeblieft weten! Dat kan via de gratis opsporingstiplijn van de politie op nummer 0800-6070 maar het mag ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000. Of tip via het digitale tipformulier: www.politie.nl/telegraaf Vermeld daarbij alsjeblieft de code T3011.