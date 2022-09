EBI nog strenger: ‘Zaak Taghi voorbeeld waarom dit moet’

Video

Het regime in de Extra Beveiligde Inrichting, oftewel EBI, in Vught gaat nog strenger worden voor criminelen die in de zwaar georganiseerde misdaad zitten of die vastzitten vanwege levensbedreigend handelen. Dat heeft minister Weerwind voor Rechtsbescherming aangekondigd. John van den Heuvel over deze beslissing.