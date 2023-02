Bekende zanger live op Radio 538 gevraagd naar vreemdgaan

Video

Onlangs lekte via Juicekanalen uit dat zanger Nielson niet zijn 'brains' maar wel zijn 'beauty' had gebruikt toen hij achter de rug om van zijn vrouw de bloemetjes buiten had gezet met een fan. Hij gaf dit later zelf toe in een statement op Instagram. Op Radio 538 vertelt de zanger voor het eerst eerlijk over wat er misging en hoe het nu gaat tussen hem en zijn vrouw.