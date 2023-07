Na opvallende drank-onthulling Tino Martin: ‘Dit is laf!’

17:09 Video

Er waren al langer vermoedens over het drankgebruik van Tino Martin maar het werd door de zanger en zijn team steeds ontkend. Nu geeft hij zelf toe dat hij zich er heel vaak aan heeft vergrepen. Dat doet hij in de documentaire Tino, Laat me Leven, die vanaf zaterdag op Videoland te zien is. Verslaggever Jordi Versteegden is verbaasd over de opmerkelijke draai die de zanger maakt met zijn verhaal .