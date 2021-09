Remkes maakt zich zorgen: 'Het duurt te lang'

Video

Informateur Remkes zit dit weekend samen met de partijleiders van VVD, D66, CDA en hun secondanten op een afgesloten landgoed om te praten over de formatie. Volgens Remkes is het opstappen van ministers Kaag en Bijleveld ‘complicerend’ geweest voor de gesprekken. Rutte is optimistisch, net als Hoekstra. Kaag benadrukt het belang van een bredere samenwerking.