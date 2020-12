Opluchting in circus: ‘Buba is mijn kindje’

Olifant Buba mag blijven bij circus Freiwald. Het dier zou eerst naar een buitenlandse opvang moeten, aangezien het reizen en optreden met wilde dieren in Nederland is verboden. Nadat een meerderheid van de Tweede Kamer instemde om het dier bij het circus te houden, was er grote opluchting bij de verzorger.