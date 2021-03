'Dit is helemaal niets voor Matthijs van Nieuwkerk'

Video

In de rubriek ‘Dit Vindt Jan’ laat Privé-icoon Jan Uriot wekelijks zijn licht schijnen over zijn hoogtepunten en dieptepunten in de wereld van glitter en glamour. In deze aflevering zet hij zijn vraagtekens bij het nieuwe programma van Matthijs van Nieuwkerk en is Jan kritisch over de eerste aflevering van een nieuwe seizoen Chateau Meiland.