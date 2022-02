Hamilton stopt? ‘Mercedes doet dit heel slim’

Video

Nog drie weken en dan vinden in Barcelona alweer de eerste testdagen plaats voor het nieuwe F1-seizoen. Ondertussen is de racewereld nog steeds niet uitgesproken over het vorige seizoen waarin Max Verstappen op het laatste moment wereldkampioen werd. Geruchten over het stoppen van Lewis Hamilton en het ontslag van raceleider Michael Masi doen volop de ronde. Verslaggever Erik van Haren geeft een reden waarom Hamilton al maanden niks meer van zich laat horen en gaat dieper in op de verlenging van de samenwerking tussen Red Bull en Honda.