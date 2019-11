‘Mijn rugtas werd in het toilet gegooid’

VNDG

In de Hey, Let’s Talk Show gaat Yes-R in gesprek met mensen over hun angststoornis of depressie. Want er samen over praten helpt. In deze aflevering vertelt Laura aan Yes-R over haar leven met een sociale angststoornis. Over de momenten dat zij de deur niet uit durft, bang dat mensen constant een oordeel over haar hebben.

Ben of ken jij iemand met angst- of paniekklachten of een depressie? Kijk op www.heyhetisoke.nl voor tips en informatie. Deze video is gemaakt in opdracht van de Rijksoverheid.