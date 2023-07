Linda de Mol deelt gênant verhaal tijdens Miss Beauty verkiezing

13:36 Video

Gisteravond vond de finale Miss Beauty of the Netherlands plaats. Mevy Lumaluly (Miss Teen) en Noa Claus (Miss Beauty) gingen er met de winst vandoor. Ook Linda de Mol was aanwezig, en deed een opmerkelijke anekdote over haar deelname aan missverkiezingen.