Martien Meiland: 'Degene die dit koopt is niet goed!'

TV

De familie Meiland is nog maar net neergestreken in het Gelderse Hengelo of Martien en Erica reizen alweer af naar Frankrijk. Daar brengt de kasteelheer een bezoekje aan zijn geliefde brocante, maar dat is ineens zijn winkel niet meer! Chateau Meiland is donderdagavond om 20:30 uur te zien op SBS 6.