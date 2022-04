‘Geld lokt Anouk terug naar The Voice’

Video

In deze update bespreken Wilson Boldewijn en Privé-verslaggever Jordi Versteegden het entertainmentnieuws van afgelopen week. Zo gaat het onder andere over het opmerkelijke interview van Anouk bij Radio 538. Verder: RTL stopt per direct met Eilandpraat op televisie, Jordi weet waarom. Ook geeft de manager van Linda de Mol een update over hoe het nu met de televisiekoningin gaat.