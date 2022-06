Alarm om drugsgebruik studenten: 'Vaker harddrugs bij huisfeestjes'

Video

Zuipen, snuiven en slikken. Het alcohol en drugsgebruik onder studenten is sinds Corona explosief toegenomen. Dat zeggen de studentes Flo Vos en Roos Helmink op basis van een enquête onder 7000 studenten. 25% van de ondervraagden gaf daarbij aan niet lekker in z'n vel te zitten en z'n heil in drugs gezocht te hebben. Om deze trend tegen te gaan zijn Vos en Helmink de anti-drugs campagne Waar trek jij de lijn? gestart. De Telegraaf sprak met het tweetal over het drugsgebruik onder studenten.