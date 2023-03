Topoverleg kabinet: 'We moeten praten over de verkiezingsuitslag'

Volgende week dinsdag komt de top van het kabinet bij elkaar voor een overleg over de situatie die is ontstaan na de Provinciale Statenverkiezingen. De monsterzege van BBB zorgt voor spanning en irritatie tussen coalitiepartijen. Er is vooral discussie over de vraag of de stikstofaanpak moet worden versoepeld.