'Hier vliegt Black Panther-vervolg echt de bocht uit!'

Video

Het vervolg van Black Panther is vanaf woensdag te zien in de bioscoop in de vorm van Black Panther: Wakanda Forever. Chadwick Boseman, die de hoofdrol speelde in het eerste deel, overleed twee jaar geleden en ontbreekt daarom in de nieuwe film. Filmjournalist Marco Weijers bekeek het vervolg al en is niet razend enthousiast.