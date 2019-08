Zo breng je bronzing powder aan

Overzicht

Make-uplooks zien er vaak ontzettend ingewikkeld uit, maar meestal valt dat hartstikke mee! Iedere donderdag geeft beautycollega Enith een tip. Deze week: bronzing powder.

Wat is het? Om die mooie bruine kleur van de zomer nog even goed te laten uitkomen, kun je deze herfst het beste meegaan met de terracottatrend. Van zacht karamel naar roest tot cognac: niet alleen je nieuwe kledingitems, ook een oranjebruine tint op je huid zorgt voor wat aanhoudende warmte.

Hoe gebruik je het? Stap 1: Een goudkleurig glanzend poeder is de laatste stap bij het aanbrengen van make-up en is bedoeld om een sunkissed effect mee te creëren. Dus breng deze aan op plekken waar je normaal gesproken bruin wordt door de zon. Let erop dat het poeder geen grote glitters bevat, want het moet een natuurlijke tint met een subtiele glow geven, geen glitterlook. Stap 2: Doop een poederkwast in het poeder en breng deze als eerste aan op je voorhoofd, boven je wenkbrauwen, en strijk via je slapen door naar je jukbeenderen. Stap 3: Zet vervolgens een streep over je neusbrug en stip het puntje van je neus even aan. Stap 4: Als laatste strijk je nog wat over je kin.

Tip! Een mooi gouden poeder kun je natuurlijk ook gebruiken in de binnenkant van je ooghoeken en als oogschaduw.