Dronken bestuurder crasht tegen rijdende trein

13:32 Video

Een dronken bestuurder is in Hualien, Taiwan, in volle vaart tegen een rijdende trein gereden. De man reed bij een spoorwegovergang dwars door de slagbomen heen en crashte vervolgens tegen de trein. Zelf iets gefilmd? Stuur de beelden naar verkeer@telegraaf.nl.