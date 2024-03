Winnares Heel Holland Bakt eerlijk: ‘Dit mis ik niet!’

10 mrt. Video

Het tv-programma Heel Holland bakt is ook nu weer een kijkcijferhit op de zondagavond. Wat is nou het geheim van het programma en wat heeft een ‘thuisbakker’ eigenlijk aan deelname? De winnares van 2023, Mercedes Roggen, blikt terug op een mooie tijd en vertelt over de chemie in de groep van het huidige seizoen.