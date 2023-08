Deze inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van de hoofdredactie van De Telegraaf

Ongekend brutaal: man breekt overdag in bij woning

09:21 Video

Een onbekende man brak op dinsdag 6 juni tussen 12.00 en 13.30 uur in bij een woning in het Brabantse Vught. De bewoners waren net op dat moment even niet thuis. De man kijkt door het raam of hij iemand ziet en belt ter controle ook nog maar even aan. Dan klimt hij via de schuttingdeur het dak op en breekt in. Hij weet een geldbedrag buit te maken. Gelukkig beschikken de buren over een bewakingscamera waardoor de man goed op beeld is vastgelegd. Weet je wie hij is of waar hij verblijft? De man hoeft niet uit Vught zelf te komen. Deel je informatie via www.politie.nl/telegraaf of bel de gratis tiplijn van de politie 0800-6070. Wil je anoniem zijn naam doorgeven? Bel dan 0800-7000/ Vermeld daarbij de code T3030