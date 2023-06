BnnVara stopt met talkshow Op1 vanwege ’verschil van inzicht’

BnnVara stopt per 1 augustus met de gezamenlijke talkshow Op1 vanwege ’een verschil van inzicht over de aansturing en invulling van het programma’. Dat heeft de omroep woensdag bekendgemaakt. BnnVara is sinds de start van Op1 in 2020 bij het programma betrokken.