KIJK LIVE: Remkes presenteert stikstofrapport

Video

Na maanden van praten over de stikstofcrisis presenteert Johan Remkes vandaag zijn bevindingen in het stikstofrapport. In het rapport staan verschillende aanbevelingen aan het kabinet. Naar verluidt vindt Remkes dat de stikstofdoelen niet zomaar aan de kant worden geschoven, wel zou er volgens ingewijden een klein achterdeurtje moeten worden ingebouwd.