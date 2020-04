Sterrenkok verbijsterd: 'Dit is een afgang!'

Nu de restaurants voorlopig dicht blijven, kunnen we wel wat hulp gebruiken in de keuken. Vandaag helpt 2-sterrenkok Dick Middelweerd met het bereiden van een maaltijd in de keuken van culinair verslaggever Felix Wilbrink. Dit loopt alleen wat anders dan verwacht.