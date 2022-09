‘Grote vrees voor bloedbaden op straat door felle protesten’

Video

De 22-jarige Mahsa Amini stierf eerder deze maand nadat ze was gearresteerd voor het overtreden van de strenge kledingvoorschriften in Iran. Het zorgde voor massale protesten in het land, er zouden zeker al vijftig doden zijn gevallen. Volgens Midden Oosten-correspondent Ralph Dekkers is de kans groot dat het daar niet bij blijft.