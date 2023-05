‘Stem Nederlandse Turk kan beslissend zijn voor Erdogan’

15:21 Video

De gemoederen lopen hoog op binnen de Turkse gemeenschap in Nederland. Zondagavond moest de ME ingrijpen in de RAI, waar Nederlandse Turken hun stem konden uitbrengen. Er is een coalitie van oppositiepartijen ontstaan die maar één doel heeft: zittend president Erdogan verslaan. Onderzoeker bij het Clingendael Instituut Christopher Houtkamp legt uit welke invloed de Nederlandse Turken op de verkiezingen in Turkije kunnen hebben.