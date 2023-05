Levensgevaarlijk: automobilist rijdt met hoge snelheid tegen kerk

08:32 Video

Afgelopen zondag is een 25-jarige automobilist met zijn auto tegen een kerk in Hillsborough County, Florida (VS), gereden. Hij is onder meer aangeklaagd voor rijden onder invloed. Ook iets opmerkelijks gefilmd op de weg? Mail dit naar verkeer@telegraaf.nl.