‘Poetin vond vulgaire opmerking Berlusconi naar Merkel geweldig!’

15:17 Video

Een van de meest flamboyante politici van Europa in de afgelopen decennia is niet meer. Op 86-jarige leeftijd is Silvio Berlusconi overleden. Mediatycoon, premier van Italië, eigenaar van AC Milan, miljardair, en berucht vanwege de bunga bunga-feesten. Maarten van Aalderen ontmoette Berlusconi meerdere keren en schetst wat hij voor Italië heeft betekend.