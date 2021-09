KIJK LIVE: Zandvoort maakt zich op voor kwalificatie

Video

Na 36 jaar is er weer een Formule 1-race in Zandvoort. In deze live uitzending praat Jordi Versteegden met ondernemers rond het circuit, blikken Erik van Haren en voormalig Formule 1-coureur Christijan Albers vooruit op de kwalificatie en schuift Zandvoort-kenner Olof van Joolen aan in de studio.