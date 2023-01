Echte Meisjes in de Jungle-Kelly: ’Toen mijn vermoedens klopten heb ik hem het huis uitgezet’

Video

Tijdens haar zwangerschap komt Kelly Heruer (31) erachter dat haar vriend Jethro Galung (33) verslaafd is aan cocaïne. Na een zwaar traject in een afkickkliniek is hij alweer negen maanden clean en woont hij weer bij Kelly en hun zoontje Bodie (15 maanden). Kelly is vanaf volgende week te zien in het Videolandprogramma ‘Echte Meisjes in de Jungle’.