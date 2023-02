’Dan is de hoop dat nieuwe Antony of Martinez naar Ajax komt’

Video

Na een tumultueuze bekerronde gaat de Eredivisie weer van start. In Kick-Off Eredivisie bespreken we met chef voetbal Valentijn Driessen de interesse in Feyenoord-trainer Arne Slot, de mogelijke nieuwe technisch directeur bij Ajax en de poging van PSV om Xavi Simons langer aan zich te binden.