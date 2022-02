Zien! Zo makkelijk word je gerold in Utrecht

Video

Het aantal incidenten met zakkenrollers rondom Utrecht Centraal neemt volgens de politie toe nu de winkels weer opengaan. Volgens professioneel boevenspotter Jaime van Gastel is de stad bij de criminelen zelfs populairder dan Amsterdam. Hij laat zien hoe makkelijk het is iemand te rollen in de Domstad.