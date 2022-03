Chauffeur Fortuyn: 'Melkert kijkt hier met kromme tenen naar'

Video

In de nieuwe tv-serie Het jaar van Fortuyn staat de verkiezingsstrijd in 2002 centraal tussen publiekslieveling Pim Fortuyn en PvdA'er Ad Melkert. In de Tweede Kamer spreken we met Kamerlid Hans Smolders die destijds chauffeur was van Fortuyn. Vrijdag is om 21:30 uur de eerste aflevering te zien op NPO1.